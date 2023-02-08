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общество

Мэрия Новосибирска заключила концессию о ремонте труб на 4,9 млрд рублей

Фото Мэрия Новосибирска заключила концессию о ремонте труб на 4,9 млрд рублей
Фото Мэрия Новосибирска заключила концессию о ремонте труб на 4,9 млрд рублей

Фото: мэрия Новосибирска

Концессионер будет заниматься проектированием и реконструкцией объектов теплоснабжения в Новосибирской области до 2032 года.

Новосибирск заключил концессионное соглашение в сфере ремонта и создания объектов теплоснабжения. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии. Концессионером стало ООО «Новосибирская теплосетевая компания».

«Концессионер обязан за свой счет в порядке, сроки и на условиях, установленных соглашением, проектировать, создавать, реконструировать и использовать (эксплуатировать) объекты теплоснабжения, входящие в объект соглашения, и осуществлять производство и передачу тепловой энергии с использованием (эксплуатацией) имущества в составе объекта соглашения», — рассказали в мэрии Новосибирска.

Объем инвестиций по концессионному соглашению – 4,9 млрд рублей. Действует контракт до 29 декабря 2032 года, уточнили в мэрии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подали шесть заявок поступили на установку четырех «умных» остановок. Речь идёт о «комфортных остановках» «ПКиО «Березовая роща», «Ул. Народная», «Областная больница», «Завод Торгового оборудования». Это произошло после того, как мэрия Новосибирска отказалась от концессии для установки «умных» остановок из-за низкого интереса инвесторов. Теперь предприниматели смогут выкупать павильоны по одному.

Напомним, в Новосибирске 6 школ по концессии построят к декабрю 2023 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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