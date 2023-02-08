«Ростелеком» привез в город Татарск Новосибирской области легендарный Кубок КХЛ

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» привез в Сибирь Кубок КХЛ. 6 февраля легендарный трофей был выставлен в ледовом дворце города Татарска Новосибирской области. Дальше он отправится в Новокузнецк, Абакан и Красноярск.

Поездка в Сибирь стала частью ежегодного тура Кубка КХЛ по городам России, организованного в рамках многолетних партнерских отношений «Ростелекома» и КХЛ. Провайдер обеспечивает высокоскоростные каналы связи для проведения прямых трансляций, что позволяет болельщикам всей страны следить за игрой любимых команд.

«Решение привезти Кубок КХЛ не в Новосибирск, а в один из городов области было принято не случайно. Мы поддерживаем юношескую хоккейную команду Татарска и считаем, что спорт должен развиваться не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах области. Уверен, что приезд Кубка, который держали в руках лучшие из лучших, станет стимулом начинающим хоккеистам и придаст энергии для будущих побед», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Экспонирование легендарного трофея вызвало большой интерес жителей города и района. В Татарске уделяют значительное внимание развитию хоккея. В этом сезоне ребята из команды «Юность» вышли в финальный этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба».

В день приезда Кубка КХЛ в городе была открыта новая современная хоккейная коробка. Право перерезать красную ленточку было предоставлено главе Татарского района Юрию Вязову, директору спортивной школы по хоккею «Сибирь» Евгению Чеботаеву и хоккеистке команды «Юность» Евгении Карповой.

«Для нас приезд Кубка — действительно большое событие, это история нашего хоккея и высоких достижений. Мы благодарны компании «Ростелеком» за то, что выбрали наш район. У нас сегодня достаточно сильных спортсменов, которые завоевывают первые места в Новосибирской области и выезжают на всероссийские соревнования. Сегодня они будут фотографироваться с трофеем КХЛ и это останется в их памяти на всю жизнь», — отметил глава Татарского района Юрий Вязов.

Для начинающих хоккеистов компания «Ростелеком» организовала мастер-класс от победителей OLIMPBET Чемпионата Молодежной хоккейной лиги, игроков «Сибирских Снайперов» Александра Логутенко и Даниила Сахарова. Также для всех болельщиков была проведена автограф-сессия со звездой российского хоккея, ветераном спорта, известным защитником ХК «Сибирь» Валерием Усольцевым.

«Я считаю, что сегодня незабываемый праздник для детей, важный для развития их мышления и понимания, к чему стремиться. Чтобы своими руками подержать этот Кубок, я считаю, дети будут стараться очень сильно. Сегодняшний праздник удался, и он принесет огромную пользу для ребят», — подчеркнул ветеран спорта, известный защитник ХК «Сибирь» Валерий Усольцев.

Любители спорта активно фотографировались с легендарным трофеем и участвовали в развлекательной программе, подготовленной «Ростелекомом». Право увидеть Кубок первыми было предоставлено участникам программы лояльности «Бонус». Для них также состоялся розыгрыш призов, в числе которых бесплатная подписка на приложение Wink.