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Снаряд «от пацанов ТЦ «Аура» от новосибирских бойцов запустили в зоне СВО

Фото Снаряд «от пацанов ТЦ «Аура» от новосибирских бойцов запустили в зоне СВО
Фото Снаряд «от пацанов ТЦ «Аура» от новосибирских бойцов запустили в зоне СВО

Фото: ЧВК «Вагнер»/ВК

В зоне проведения спецоперации запустили снаряд от пацанов новосибирского ТЦ «Аура».

Новосибирский боец запустил снаряд с подписью «от пацанов ТЦ «Аура» в зоне проведения спецоперации. Фото опубликовали в группе ЧВК «Вагнер» в социальных сетях.

«Новосиб, работаем», — прокомментировали пользователи.

Журналисты издания «АиФ-Новосибирск» узнали в пресс-службе торгового центра «Аура» подробности о человеке с фото.

«Мужчина на этой фотографии является бывшим сотрудником подрядной организации ЧОП, обслуживающей ТРЦ «Аура». Фотографию и подпись, фигурирующую на ней, он сделал и опубликовал по своей инициативе», — рассказала изданию представитель ТРЦ Лейла Джафарли.

Ранее именной батальон "Вега" из Новосибирска прибыл в зону проведения специальной военной операции. Элитный батальон добровольцев "Вега", командиром которого является первый вице-спикер парламента Новосибирской области Андрей Панферов, было создан осенью 2022 года. В состав подразделения вошли депутат ГД РФ Дмитрий Савельев, член Заксобрания НСО Ярослав Фролов, депутат горсовета Новосибирска Евгений Яковенко и другие участники.

Напомним, участник СВО из Новосибирской области Трушакин претендует на пост мэра Бердска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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