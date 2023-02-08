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В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП с грузовиком в Новосибирске

Фото В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП с грузовиком в Новосибирске
Фото В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП с грузовиком в Новосибирске

Фото: ГИБДД Новосибирска

Один человек пострадал в результате массовой аварии на Бугринском мосту в Новосибирске.

В результате массового ДТП с участием грузового автомобиля на Бугринском мосту пострадал один человек. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

В ведомстве уточнили, что сегодня утром водитель 1993 года рождения во время движения по Бугринскому мосту не справился с управлением и наехал на снежный вал у края проезжей части. После этого он столкнулся с автомобилем «Хонда Цивик», который двигался в попутном направлении. Затем «Хонда» въехала в отбойник, а «Тойота Опа», который двигался в попутном направлении, врезался с грузовиком «МАН».

Затем «Тойота Опа» столкнулся с «Тойота Раум», а тот в свою очередь врезался в попутный «Шевроле».

«В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Хонда Цивик (мужчина, 2001 года рождения), который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в ГИБДД.

Напомним, в Новосибирске сбитой пенсионерке срочно требуется переливание крови.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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