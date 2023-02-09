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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 7

Фото Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 7
Фото Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 7

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Стало известно о седьмом погибшем в результате частичного обрушения жилого дома в Новосибирске.

Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушенного дома на улице Линейной в Новосибирске, сообщили в Минздраве Новосибирской области. Ранее было известно о шести погибших в результате взрыва газа утром 9 февраля. Погибшая — 40-летняя женщина.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Кроме того, в Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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