Мать и 2-летняя дочь погибли при взрыве дома в Новосибирске: последнее фото при жизни

В результате взрыва дома в Новосибирске погибла сибирячка Надежда Белик и её двухлетняя дочь.

В Новосибирске при взрыве бытового газа в доме №39 на улице Линейной погибла 31-летняя Надежда Белик и её двухлетняя дочь. В день трагедии, 9 февраля, у сибирячки был день рождения.

Последний раз Надежда публиковала совместные фото с семьёй 3 января — после празднования Нового года. Предположительно, муж погибшей матери находился на месте в момент трагедии, специалистам пришлось оказывать ему психологическую помощь.

Число погибших в результате ЧП достигло пяти. Среди погибших в результате взрыва бытового газа в доме 39 на улице Линейной есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области. По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Напомним, ранее Сиб.фм собрал всю информацию о ЧП в одном материале.