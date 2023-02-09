Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Мать и 2-летняя дочь погибли при взрыве дома в Новосибирске: последнее фото при жизни

Фото Мать и 2-летняя дочь погибли при взрыве дома в Новосибирске: последнее фото при жизни
Фото Мать и 2-летняя дочь погибли при взрыве дома в Новосибирске: последнее фото при жизни

В результате взрыва дома в Новосибирске погибла сибирячка Надежда Белик и её двухлетняя дочь.

В Новосибирске при взрыве бытового газа в доме №39 на улице Линейной погибла 31-летняя Надежда Белик и её двухлетняя дочь. В день трагедии, 9 февраля, у сибирячки был день рождения.

Последний раз Надежда публиковала совместные фото с семьёй 3 января — после празднования Нового года. Предположительно, муж погибшей матери находился на месте в момент трагедии, специалистам пришлось оказывать ему психологическую помощь.

Число погибших в результате ЧП достигло пяти. Среди погибших в результате взрыва бытового газа в доме 39 на улице Линейной есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области. По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Напомним, ранее Сиб.фм собрал всю информацию о ЧП в одном материале.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17977
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
10792
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
9924
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9924
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9290
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7718
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7692
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»