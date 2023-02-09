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"Мы всегда надеемся на чудо": глава МЧС Куренков оценил шансы обнаружить живых под завалами дома в Новосибирске

Фото "Мы всегда надеемся на чудо": глава МЧС Куренков оценил шансы обнаружить живых под завалами дома в Новосибирске
Фото "Мы всегда надеемся на чудо": глава МЧС Куренков оценил шансы обнаружить живых под завалами дома в Новосибирске

Фото "МК в Новосибирске"

Прилетевший в Новосибирск глава МЧС Александр Куренков сообщил, что под завалами разрушенного взрывом дома могут находиться до 8 человек.

Глава МЧС России Александр Куренков оценил шансы обнаружить живых людей под завалами дома на улице Линейной в Новосибирске после взрыва газа 9 февраля.

"Вероятность не очень высока. Потому что было открытое горение и низкая температура. В момент происшествия было — 23 градуса. К тому же произошло падение многотонных плит... Вероятность, повторюсь, невысока — из 100 процентов — пять", — сказал Куренков, отвечая на вопросы журналистов в Новосибирске.

Однако работы по разбору завалов продолжаются. Спасатели планируют завершить их до утра.

"Мы всегда надеемся на чудо", — добавил глава МЧС.

По его оценке, под плитами разрушенной пятиэтажки могут находиться до 7 человек.

Всего в доме проживало 180 человек, при этом часть жильцов снимали квартиры.

"Речь идет как раз об арендаторах. Мы не знаем об из судьбе. Их телефоны молчат. Восемь или не восемь — точно сказать нельзя", — подчеркнул министр.

Напомним, вечером 9 февраля новосибирцы принесли цветы к месту обрушения пятиэтажки на улице Линейной.

По последним данным в результате взрыва газа погибли 8 человек.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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