Новосибирской области во время раскопок обнаружили древнее поселение

Фото: «Музеи археологии и этнографии в Академгородке» в «ВК»
Во время раскопок в Новосибирской области было обнаружено древнее поселение
В Новосибирской области в районе Горловского угольного месторождения, ученые из Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН нашли древнее поселение возрастом 2800 лет. О находке сообщил Антон Выборнов — секретарь отдела спасательных археологических работ института.
По словам Выборнова, в результате раскопок были обнаружены поселения эпохи поздней бронзы ее еще называют ранним железным веком.
Подобные раскопки проводятся для того, чтобы археологические памятники не были уничтожены в ходе освоения территории.
Полномасштабные исследования обнаруженных древних объектов, позволят выяснить новые данные об образе жизни обитателей территорий, а также узнать о том, как проходила их адаптация к условиям лесостепи.
Ранее Сиб.фм писал о том, как нефтетранспортники помогли археологам спасти древние курганы в Новосибирской области.
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