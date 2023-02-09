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Новосибирской области во время раскопок обнаружили древнее поселение

Фото Новосибирской области во время раскопок обнаружили древнее поселение
Фото Новосибирской области во время раскопок обнаружили древнее поселение

Фото: «Музеи археологии и этнографии в Академгородке» в «ВК»

Во время раскопок в Новосибирской области было обнаружено древнее поселение

В Новосибирской области в районе Горловского угольного месторождения, ученые из Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН нашли древнее поселение возрастом 2800 лет. О находке сообщил Антон Выборнов — секретарь отдела спасательных археологических работ института.

По словам Выборнова, в результате раскопок были обнаружены поселения эпохи поздней бронзы ее еще называют ранним железным веком.

Подобные раскопки проводятся для того, чтобы археологические памятники не были уничтожены в ходе освоения территории.

Полномасштабные исследования обнаруженных древних объектов, позволят выяснить новые данные об образе жизни обитателей территорий, а также узнать о том, как проходила их адаптация к условиям лесостепи.

Ранее Сиб.фм писал о том, как нефтетранспортники помогли археологам спасти древние курганы в Новосибирской области.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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