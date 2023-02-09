Работник Новосибирского метрополитена погиб при взрыве газа на Линейной

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Одним из погибших в результате частичного обрушения жилого дома в Новосибирске оказался сотрудник метрополитена.
Сотрудник Новосибирского метрополитена погиб в результате взрыва газа в пятиэтажном доме на Линейной улице. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря поздемки Владимира Кузменкина сообщает «АиФ-Новосибирск».
По словам знакомых погибшего Александра Дурасова, в момент взрыва мужчина проходил мимо — он шёл утром 9 февраля на работу. Спасатели достали тело из-под завалов и нашли в его кармане пропуск сотрудника метрополитена.
Друзья Александра вспоминают, что он писал стихи и играл на гитаре.
Вечером тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушенного дома на улице Линейной в Новосибирске, сообщили в Минздраве Новосибирской области. Ранее было известно о шести погибших в результате взрыва газа утром 9 февраля. Погибшая — 40-летняя женщина.
По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Двоих выписали из больницы. Кроме того, в Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.
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