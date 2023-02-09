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В Новосибирске 21 февраля пройдет первый матч в новом ЛДС

Фото В Новосибирске 21 февраля пройдет первый матч в новом ЛДС
Фото В Новосибирске 21 февраля пройдет первый матч в новом ЛДС

Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирске первый матч на новой ледовой арене пройдет 21 февраля.

Первый матч по хоккею на новой ледовой арене состоится 21 февраля. Об этом в Законодательном собрании 8 февраля сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Хоккейный матч пройдет между сотрудниками силовых структур.

«Сейчас осуществляется пуско-наладка всего увязанного оборудования для того, чтобы 21 февраля провести первые тестовые матчи на арене. Команды силовых структур будут играть», — отметил Колмаков.

На матче будут присутствовать представители прокуратуры, ФСБ, МВД. Зрители, которые будут следить за ходом матча, тоже представители силовых структур.

Ранее подобное мероприятие ежегодно проводилось на площадке ЛДС «Сибирь» в преддверии Дня защитника Отечества. В этом году традиционный хоккейный турнир пройдет в стенах нового ЛДС.

Вход на мероприятие будет бесплатным, по пригласительным билетам. В первую очередь пригласительные будут предоставлены членам семей военнослужащих и участников хоккейного турнира.

Сиб.фм уже писал о том, когда в Новосибирске откроется новый ЛДС.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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