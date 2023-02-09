В Новосибирске 7-летний мальчик спасся из дома после взрыва газа

Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске 7-летнему мальчику удалось выбежать из дома после взрыва газа 9 февраля.

В Новосибирске 7-летний мальчик смог выбежать из дома, в котором сегодня, 9 февраля произошел взрыв бытового газа.

Сейчас 7-летний ребенок находится дома у соседки. По словам женщины, которая приютила его, мама с мальчиком собирались выходить в школу, как раздался взрыв. После удара, ребенок успел выбежать из подъезда, а его мама нет.

Родные мальчика пока не обращались к женщине.

Напомним, сегодня 9 февраля, в Новосибирске в жилом доме на улице Линейной произошел взрыв бытового газа. Сиб.фм собрал все, что известно о трагедии.