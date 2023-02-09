В Новосибирске двухлетний ребёнок с мамой погибли под завалами дома после взрыва газа

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Спасатели МЧС продолжают разбор завалов дома №39 на улице Линейная в Новосибирске: под перекрытиями обнаружено тело ребёнка.

Тело ребёнка на завалах спасатели МЧС обнаружили уже во второй половине дня. Трёх погибших достали из-под перекрытий в последние три часа.

«Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома на Линейной, 39 увеличилось до пяти человек. Из-под завалов извлекли тела ещё одной женщины и двухлетнего ребенка», — подтвердили информацию в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Пока о ребёнке известно не так много: двухлетняя девочка пропала вместе с мамой. Родственники ищут их и были в оперативном штабе.

Также напомним, что в больницах Новосибирска сейчас находятся девять пострадавших, двое из которых – в тяжёлом состоянии, в реанимации. Это те, кто жил в непосредственной близости к эпицентру взрыва.