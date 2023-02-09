В Новосибирске назван поставщик газа в дом, где произошёл взрыв

Фото: Сиб.фм

Стал известен поставщик бытового газа в дом на Линейной в Новосибирске, где произошёл взрыв.

Сжиженный газ в дом №39 на Линейной поставлял «Новосибирскоблгаз», сообщило издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на местных жителей. Здание обслуживает управляющая компания «Дост-Н». Обе организации не стали комментировать ЧП, уточнило СМИ.

Дом построили в 1966 году, а капитальный ремонт объекта был запланирован на следующий год.

Число погибших в результате ЧП достигло пяти. Среди погибших в результате взрыва бытового газа в доме 39 на улице Линейной есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Кроме того, в Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.