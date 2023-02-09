В Новосибирске полиция оцепила взорвавшийся дом для исключения мародерства

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске полицейские после взрыва газа выставили оцепление вокруг дома № 39 на улице Линейной для исключения случаев мародерства.

После взрыва газа в пятиэтажке по улице Линейная, 39 в Новосибирске вокруг дома выставлено оцепление. Правоохранители будут охранять имущество эвакуированных жильцов, пока в этом будет необходимость. Об этом журналисту Сиб.фм сообщил один из находящихся на месте сотрудников полиции.

"Пока оцепление до завтрашнего утра. Далее по ситуации", — сказал он.

Как ранее писал Сиб.фм, взрыв в пятиэтажке произошёл рано утром 9 февраля. В результате произошло обрушение двух подъездов.

По последним данным, погибли 3 человека, всего пострадали 11 жильцов дома.

Сейчас все эвакуированные из пятиэтажки граждане размещены у родственников либо в санаториях и гостиницах Новосибирска. Семьи пострадавших получат компенсацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.