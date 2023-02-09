В Новосибирске полиция восстановит документы жильцов дома на Линейной после взрыва

Фото: Сиб.фм

Жильцам пострадавшего в результате взрыва дома в Новосибирске бесплатно восстановят документы.

В Новосибирске жильцам дома на улице Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв бытового газа, восстановят документы в случае их утери. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Граждане, которые утратили личные документы в ходе происшествия 9 февраля на улице Линейной города Новосибирска! Обращайтесь в районные подразделения по вопросам миграции и госавтоинспекции территориальных органов внутренних дел по адресам: Нижегородская, 272, Новая заря, 40а, Дуси Ковальчук, 396а», — уточнили в полиции.

Восстановить документы обещают в кратчайшие сроки без оплаты государственной пошлины. Обратиться за консультацией можно по телефонам: 232-85-72, 232-85-26, 232-60-66.

Число погибших в результате ЧП достигло пяти. Среди погибших в результате взрыва бытового газа в доме 39 на улице Линейной есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области. По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Травников рассказал о причинах взрыва 9 февраля.