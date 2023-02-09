Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о причинах взрыва 9 февраля

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Сейчас основная версия взрыва в Новосибирске, которая рассматривается следователями, связана с нарушением техники эксплуатации.

Уже с утра 9 февраля, через час после взрыва в доме №39 на улице Линейная, следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Это значит, что, скорее всего, нарушения были связаны с эксплуатацией в этом доме газа.

Основную версию произошедшего в эфире телеканала «Россия 24» озвучил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Основная версия — это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. А кто в этом виновен, следственные органы разберутся»,

— добавил губернатор Новосибирской области.

Дом №39 был газифицирован с момента постройки. Глава региона также отметил, что к вопросу обслуживания таких домов нужно подходить более тщательно, поэтому возможны и новые массовые проверки газового оборудования в жилом секторе.

Напомним, в результате взрыва дома на улице Линейная, по предварительным данным, погибли пять человек, ещё девять находятся в больницах Новосибирска.