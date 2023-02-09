В Новосибирске священник пришёл к пострадавшим после взрыва газа

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В школе №85 Новосибирска продолжает работу штаб: с семьями пострадавших работают спасатели, полицейские, психологи, следователи. После полудня в их рядах был замечен и священник.

Первыми в штабе начали работать спасатели и полицейские. 35 человек, которым не нужна была медицинская помощь, разместили в спортивном зале. Там их напоили горячим чаем и накормили. Ближе к полудню к работе приступили психологи.

«Многие из родственников просто ничего не знали о судьбе близких, поэтому приходилось успокаивать и уточнять информацию»,

- объясняют работавшие на месте специалисты.

После 12.00 в основном информация о возможных жертвах взрыва была уточнена. Неизвестной по-прежнему остаётся судьба 11 человек. В три больницы Новосибирска были доставлены 9 пострадавших. На данный момент официально сообщается о двух погибших, но есть сообщения, что количество жертв взрыва возросло до трёх.

На месте священнослужитель успокоил взволнованных родственников и с каждым поговорил индивидуально. Сейчас почти все жители аварийного дома разъехались либо по родственникам, либо по гостиницам.