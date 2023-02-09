В Новосибирске тело второго погибшего достали из-под завалов после взрыва на Линейной

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Стало известно о втором погибшем в результате взрыва в жилом доме в Новосибирске.

Число погибших в результате взрыва в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске увеличилось до двух. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. На 13:00 по местному времени известно об 11 пострадавших.

Из них большая часть госпитализирована, некоторые люди в тяжёлом состоянии.

«Девять человек машинами скорой помощи доставлены в медицинские организации Новосибирска. Это Городская клиническая больница №1, Областная клиническая больница и Больница скорой медицинской помощи №34. Из девяти пострадавших двое находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии», – отметила Лада Шалыгина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что после взрыва газа и обрушения части жилого дома №29 по улице Линейной в Новосибирск вылетели глава МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Последний уточнил, что уже отменил рабочую встречу и направился в Новосибирск.