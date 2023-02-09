В Новосибирске таксист обвинил пассажиров в побоях из-за отказа везти ребёнка

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске таксиста оскорбили и избили из-за отказа везти ребёнка без кресла. Об этом сообщили в паблике "ВК" "АСТ-54".

По словам водителя, он приехал на заказ по адресу Выборная, 106/1, где к нему подошли 3 взрослых человека с маленьким ребёнком.

"Мне сказали, что ему 8 лет, но на мой взгляд он не выглядел на этот возраст, и я посчитал, что просто пристёгивать его ремнем и везти без бустера будет небезопасно", — сообщил сибиряк, что вызов был не в тарифе "детский".

После отказа на мужчину стали кричать и оскорблять, а также пытаться открыть дверь. Водитель решил все зафиксировать на видео, но буйных пассажиров это не остановило. Они начали плеваться и бить тростью по автомобилю.

"Я применил перцовый баллончик, чтоб хоть как-то угомонить его, в ответ получил ещё несколько ударов, в том числе и по автомобилю", — делится пострадавший.

Таксист сообщил, что из-за конфликта у него сломанный палец и множество повреждений на машине.

Как ранее писал Сиб.фм, таксист из Новосибирска рассказал, почему не забирает пьяных девушек из клубов и сколько зарабатывает за 12 часов за рулем.