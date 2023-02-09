В Новосибирской области СФР назначил единое пособие 50 тысячам детей

В Новосибирской области более 650 миллионов рублей направлен на выплаты семьям с детьми и беременным женщинам.

Родители более 50 тысяч детей и свыше 2 тысяч беременных женщин в Новосибирской области получат новое единое пособие. На эти цели выделено более 650 миллионов рублей.

"С момента вступления в силу Закона о едином пособии эта мера поддержки в Новосибирской области уже назначена родителям более 50 тысяч детей и свыше 2 тысячам беременным женщинам", — сообщили в новосибирском отделении СФР.

Для оформления выплаты будущим мамам и родителям детей в возрасте до 17 лет необходимо подать соответствующее заявление на сайте Госуслуг.

"Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка", — уточнили в СФР.

Для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты учитывается уровень дохода семьи.

Срок рассмотрения — от 10 до 35 рабочих дней. Если понадобятся документы, их нужно принести лично в течение 10 рабочих дней. На госуслугах ничего прикрепить нельзя. Поэтому внимательно указывайте адрес: если есть постоянная и временная регистрация, выбирайте тот регион, куда сможете прийти лично.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, кому нужно подавать заявление на новое единое пособие в Новосибирске.