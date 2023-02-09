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Владимир Путин откроет новый терминал Толмачево по видеосвязи 9 февраля

Фото Владимир Путин откроет новый терминал Толмачево по видеосвязи 9 февраля
Фото Владимир Путин откроет новый терминал Толмачево по видеосвязи 9 февраля

Фото: kremlin.ru, Сиб.фм

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин будет виртуально присутствовать на открытии терминала в аэропорту Толмачёво в Новосибирске.

Открытие нового терминала в Толмачёво назначено на День авиации и авиастроения, который отмечают 9 февраля. Поэтому сегодня президент России Владимир Путин вручит государственные награды лётчикам и авиастроителям, а потом подключится к открытию терминала по видеоконференцсвязи.

Торжественное открытие планируется начать в 16.00 в зоне, где расположены 54 стойки. Общая площадь нового терминала составляет более 58 тысяч квадратных метров. Пропускная способность воздушной гавани сразу возрастёт до 1,8 тысячи человек в час.

О том, что президент России примет участие в открытии терминала виртуально – информацию подтверждают в Кремле. В Новосибирске запланирована онлайн-трансляция.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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