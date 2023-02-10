Число погибших при взрыве дома в Новосибирске выросло до 13

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В результате взрыва в новосибирской многоэтажке погибли 13 человек.

Тринадцать человек погибли в результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома на Линейной улице в Новосибирске, пишет «РЕН ТВ». Ранее сообщалось о 12 погибших.

Как ранее писал Сиб.фм, 10 февраля в Новосибирской области объявлено днем траура по погибшим в результате обрушения жилого дома.

«Произошедшее сегодня обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа – большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев. Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание», — сообщил губернатор НСО Андрей Травников.

Также 9 февраля соболезнования в связи с гибелью людей выразил президент России Владимир Путин.

Напомним, глава МЧС России Александр Куренков ранее сообщил, что шансы найти живых под завалами минимальны.