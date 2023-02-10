Под Новосибирском следователи начали проверку после массового ДТП с маршруткой

Фото: ГИБДД Новосибирска
Три человека пострадали в результате аварии с участием грузовых автомобилей и пассажирской маршрутки в Новосибирской области.
По факту ДТП в Искитимском районе с участием пассажирской «Газели» и двух грузовых автомобилей начата проверка. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Авария произошла в пятницу, 10 февраля. Известно о трёх пострадавших, включая 12-летнего ребёнка.
«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Искитимском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием «Газели» с пассажирами и нескольких грузовых автомобилей.
«Водитель мужчина 1987 г. р, трезв, управляя грузовым автомобилем ДАФ с полуприцепом контейнеровоз, двигался со ст. г. Барнаула в ст. г. Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающего ТС Газель (Маршрут 551, Линево — Бердск, в салоне находилось 8 человек), совершил с ней столкновение», — сказано в сообщении ведомства.
Затем пассажирская «Газель» врезалась с другой фурой. Параллельно у ещё одного грузового авто опрокинулся прицеп и задел встречную фуру.
Напомним, ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с грузовиком на Бугринском мосту.
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