Стали известны имена причастных к взрыву газа в Новосибирске

Фото: УФСБ по НСО

В Новосибирске задержали жителей Омской области, которых подозревают во взрыве газа в жилом доме на улице Линейной, 39.

Задержанными подозреваемыми являются 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун из Омской области. Об этом сообщает РЕНТВ со ссылкой на источник.

По данным источника издания, их официальное место работы — омская городская газовая служба.

Ирина ранее была судима по статье "побои".

Напомним, в Новосибирске УФСБ опубликовало видео с подозреваемыми по делу о взрыве газа, где омич рассказал, что якобы работал на «Межрегионгаз Сервис», но без договора. Кроме этого, он назвал в каких квартирах делали газовое оборудование — 4, 9 и 21.

Как ранее писал Сиб.фм, Следователи задержали в Новосибирске двух жителей Омской области, подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа.