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В Новосибирске предъявили обвинение арестованным после взрыва газа в жилом доме

Фото В Новосибирске предъявили обвинение арестованным после взрыва газа в жилом доме
Фото В Новосибирске предъявили обвинение арестованным после взрыва газа в жилом доме

Фото: Сиб.фм

Ранее задержанных Ирину Урбах и Евгения Кавуна арестовали до 9 февраля после взрыва газа в Новосибирске.

Жителям Омской области 45-летней Ирине Урбах и 25-летнему Евгению Кавуну предъявлено обвинение по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в СУ СКР по региону.

«...предъявлено обвинение 45-летней и 25-летнему жителям Омской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)», — уточнили в ведомстве.

Сегодня суд избрал меру пресечения подозреваемой по уголовному делу об оказании некачественных услуг после взрыва газа в доме №39 на Линейной улице. Заседание прошло в пятницу, 10 февраля в Центральном районном суде. 45-летняя Ирина Урбах отправлена в СИЗО до 9 апреля. Также Второй подозреваемый, 25-летний Евгений Кавун, арестован на два месяца.

Подробнее о показаниях Кавуна и Урбах можно прочитать на Сиб.фм.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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