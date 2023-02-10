Жители Новосибирска завалили продуктами пункт помощи пострадавшим при взрыве на Линейной

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске неравнодушные люди собрали гуманитарную помощь для пострадавших в ЧП на Линейной улице.

Жители Новосибирска собрали достаточно гуманитарной помощи для пострадавших при взрыве и частичном обрушении дома на Линейной улице. Об этом сообщили корреспонденту в пункте сбора на Дуси Ковальчук, куда неравнодушные сибиряки приносили всё необходимое.

По наблюдениям журналиста, новосибирцы завалили пункт продуктами питания, тёплыми вещами, предметами быта и многим другим. Любой и пострадавших в ЧП может прийти в пункт сбора гуманитарной помощи и взять то, что ему необходимо.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска на протяжении всего дня приносили гуманитарную помощь, которую направят жильцам дома 39 на Линейной улице, где утром 9 февраля произошло частичное обрушение после взрыва газа. По словам неравнодушных горожан, всего за несколько часов удалось собрать столько необходимых на первое время вещей, что сбор пришлось приостановить. Сотни новосибирцев приносили в пункт продукты, тёплые вещи и многое другое.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.