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В Новосибирске снят режим «чёрного неба» с 12 февраля

Фото В Новосибирске снят режим «чёрного неба» с 12 февраля
Фото В Новосибирске снят режим «чёрного неба» с 12 февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен в Новосибирске с 10 февраля.

В Новосибирске в воскресенье, 12 февраля, прекратил действие режим неблагоприятных метеорологических условий, известный как «режим чёрного неба». Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что режим «чёрного неба» в Новосибирске действовал со среды, 1 февраля. Ранее режим «чёрного неба» в Новосибирске вводили 25 ноября. Тогда неблагоприятные метеоусловия в городе сохранялись на протяжении почти двух недель. После этого специальные сервисы также фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, однако официально режим НМУ не вводился.

Кроме того, очередная волна похолодания настигнет Новосибирск с 14 февраля, сообщили синоптики. В понедельник, 13 февраля, температура воздуха будет держаться на уровне -9 градусов, будет ясная и солнечная погода. Однако уже во вторник, в День святого Валентина, резко похолодает до -21 градуса. Ночь температура опустится до -23...-25 градусов.

Напомним, ранее Минприроды НСО объяснило правило поведения при режиме «чёрного неба».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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