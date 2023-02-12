В Новосибирске ученики школы №85 останутся на дистанте из-за расселённых жильцов дома на Линейной

Фото: Сиб.фм

Школа №85 в Новосибирске продолжит обучение в дистанционном режиме из-за пункта помощи жильцам дома на Линейной.

Новосибирская школа №85 в понедельник, 13 февраля, продолжит обучение в дистанционном режиме, так как на её базе продолжает работать штаб помощи жильцам дома №39 на Линейной улице, где ранее произошёл взрыв газа. Об этом Сиб.фм сообщила представитель мэрии, находящая в пункте.

«Учебный режим не нарушен, занятия продолжаются. У нас есть несколько форм обучения и с коронавирусом это всё было усовершенствовано», — говорит Лариса Бруева.

Новосибирцы продолжают приносить необходимые для жильцов обрушенного дома вещи. Накануне горожане закупили продукты длительного хранения. Также ещё остаётся нужда в тёплых вещах и предметах личной гигиены и бытовой химии. Так, новосибирцы могут приносить станки для бритья, зубную пасту и другое.

На данный момент, отметили собеседники издания, продуктов питания хватает. Любой нуждающийся из числа жильцов дома на Линейной может рассчитывать на гуманитарную помощь. Точных данных о сроках работы пункта сбора помощи сейчас нет, однако известно, что он продолжит функционировать на следующей неделе.

Жильцы пострадавшего дома сейчас находятся в гостиницах «Северная» и «Обские зори».

Сегодня новосибирцы сумели зайти в квартиры, чтобы забрать ценные вещи и документы из уцелевшей части дома. Однако в первом подъезде дома №39 на Линейной улице накануне, 11 февраля, возникла угроза обрушения. По её словам, в тот день жильцам подъезда не удалось забрать вещи из-за опасности. Угроза возникла из-за ремонтных работ, рассказала собеседница.

В Новосибирской области 10 февраля был объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.