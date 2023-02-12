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Жильцы дома рассказали об угрозе обрушения подъезда в доме на Линейной в Новосибирске

Фото Жильцы дома рассказали об угрозе обрушения подъезда в доме на Линейной в Новосибирске
Фото Жильцы дома рассказали об угрозе обрушения подъезда в доме на Линейной в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске жильцы дома №39 на Линейной улице некоторое время не могли забрать вещи из-за угрозы обрушения.

В первом подъезде дома №39 на Линейной улице накануне, 11 февраля, возникла угроза обрушения. Об этом Сиб.фм рассказала местная жительница. По её словам, в тот день жильцам подъезда не удалось забрать вещи из-за опасности. Угроза возникла из-за ремонтных работ, рассказала собеседница.

«Несколько человек пустили в подъезд, а потом угроза обрушения была. Вчера начали трубы заваривать в подвале, чтобы газ подключить к другим домам. Началось движение плит, поэтому и возникла угроза обрушения», — добавила она.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жильцы дома №39 на Линейной улице смогли попасть в свои квартиры, чтобы забрать уцелевшие вещи.

В Новосибирской области 10 февраля был объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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