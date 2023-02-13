В Новосибирске следователи проверяют информацию о бездействии газовщиков в доме на Линейной

Коллаж Сиб.фм: фото автора и Густаво Зырянова

Следователи СКР продолжают разбираться в причинах взрыва газа в доме №39 на улице Линейной в Новосибирске. Не исключено, что может появиться ещё одно уголовное дело.

Все жильцы дома №39 на улице Линейной в Новосибирске в голос рассказывают о газовщиках-мошенниках, но также почти каждый говорит, что неприятный кислый запах чувствовали последние три дня. И звонили, звонили – в организацию, которая официально обслуживает газовое оборудование по данному адресу.

Где меняли оборудование?

Корреспондент Сиб.фм на прошлой неделе опросил многих жителей дома, где взорвался газ. Почти все получали предложения от лже-газовщиков в течение недели до взрыва. Некоторые называют конкретные квартиры, где побывали мошенники.

«Я вечером пришла – на подъезде висело объявление: «Ходят мошенники! Не открывайте двери». Мы когда спускались в этот день, стоял едкий запах, – вспоминает жительница рухнувшего подъезда Наталья. – Я хочу сказать, что мы тоже меняли оборудование ранее. Люди ходили с корочками, но откуда они тоже были – кто ж знает? Тоже трое парней ходили, одна девочка. Они меняли трубки на какие-то белые, водяные, мягкие шланги».

Арестованных омичей Ирину Урбах и Евгения Ковун местные жители хорошо запомнили. С лже-газовщиками познакомились все, кто был дома в последние три дня.

«Они и к нам приходили. Девушка, молодая, пришла в форме. У них были договор, удостоверение. Я не успела, правда, рассмотреть. Они посмотрели и сказали, что оборудование нужно менять — кран на газе, ручку. Но Андрей сказал, что нам пока не надо ничего менять и выгнал её, – рассказала Инна Роскос из подъезда №1.

– А я пришла на обед – они поднимались в 6 квартиру и 9-ую. В 6-ой хозяйка установила счётчики, позвонила по номеру договора, а договор оказался липовым. Она сказала: «снимай!», он снял и 8 тысяч ей назад отдал. В 9-ой квартире он поменял шланг».

А «халатность»?

Самое интересное, что местные жители чувствовали неприятный запах три дня. За это время почти в каждом подъезде нашлись активисты, которые несколько дней названивали в официально обслуживающую дом газовую и управляющую компании.

Если предполагаемые лже-газовщики уже находятся в СИЗО, где будут содержаться до окончания расследования, то должностные лица пока официально не попали в поле зрение следователей.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Но, если жалобы жителей в официальную службу газа всё-таки подтвердятся, то может появиться и вторая статья УК РФ – «Халатность».

«В ходе следствия будет дана правовая оценка всем показаниям. Изучается вся информация, поступившая от свидетелей. Если люди говорили, значит, этому будет дана правовая оценка», – объясняют в правоохранительных органах.

Один звоночек

Корреспондент Сиб.фм решил проверить информацию и прозвонить официальные службы, которые обслуживали злополучный дом №39 на улице Линейной. В УК «ДОСТ-Н» предложили звонить в приёмную.

При наборе указанного номера абонент выслушивает робота, который предлагает или набрать номер нужного сотрудника, или дождаться ответа оператора. Однако в итоге звонок просто скидывается.

В организации «Новосибирскоблгаз» работают более разговорчивые люди. До диспетчерской дозвониться удаётся. Также там рассказывают, что с Линейной на прошлой неделе поступал всего один звонок с жалобой.

«С Линейной звонков было очень мало, понимаете. Всё работало, всё везде было исправно. Звоночек был всего один, после этих мошенников. Звонок поступил в 7.39 в четверг, 9 февраля, утром. Перед этим, 8 февраля, ходили мошенники – не работали, а лазили!» – говорит диспетчер.

– А после этого была вызвана бригада?

– Мы выехали на вызов, а потом нам позвонили и сказали, что всё завалилось уже. Больше ничего сказать не могу, – отвечает собеседник.

Так или иначе, но все показания предстоит сопоставить следователям. На данный момент они продолжают проводить геномные экспертизы, чтобы установить всех погибших, которых уже насчитывается 14 человек.