В Новосибирске тело 14 погибшего составили по частям после взрыва газа в пятиэтажке

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Сегодня, 13 февраля, количество погибших при взрыве в доме №39 на улице Линейной в Новосибирске возросло до 14. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников. 14-ое тело восстанавливали по фрагментам.

В выходные официально значилось, что погибших на улице Линейной в Новосибирске насчитывается 13. Однако сегодня утром, 13 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что количество жертв увеличилось до 14.

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, несколько тел были разорваны на мелкие фрагменты. Их не сразу удалось восстановить и провести экспертизу.

«По частям тел проводятся особо сложные экспертизы. 14 тело — было наиболее разрозненное. По каждой части проводится отдельная экспертиза, чтобы установить ДНК-принадлежность», — рассказал Сиб.фм источник, близкий к следствию.

Так, напомним, что в эти минуты в похоронном доме «Некрополь» проходит прощание с погибшей Надеждой Белик и её 2-летней дочкой. С их телами эксперты-криминалисты уже закончили работу.