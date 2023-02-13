Кричал у гроба "За что?" - в Новосибирске простились с погибшими от взрыва газа матерью и 2-летней дочерью

Фото Сиб.фм
В Новосибирском крематории простились с 31-летней сибирячкой и её двухлетней дочерью, которые погибли в результате взрыва газа в жилом доме 9 февраля.
13 февраля в Новосибирске простились с 31-летней женщиной и ее дочерью, которые скончались при взрыве газа в пятиэтажке на улице Линейной, 39. Во время траурной церемонии сибирячка и ребёнок находились в закрытых белых гробах.
Возле гробов всю церемонию прощания находился супругу погибшей и отец умершей девочки. После обрушения бетонных плит он чудом остался жив.
"Отец рыдал нал гробом. Кричал "За что?", — сообщил находившийся на прощании в новосибирском "Крематории" журналист Сиб.фм.
Проститься с жертвами взрыва пришли сотни людей. Они несли цветы и игрушки.
"Гробы утопают в цветах. На крышку детского гроба кладут игрушки", — добавил корреспондент.
31-летняя Надежда, как ранее писал Сиб.фм, умерла в день своего рождения.
В тот же день под завалами спасатели обнаружили еще несколько тел жильцов дома.
По последним данным, в результате взрыва газа в пятиэтажке погибли 14 человек.
После случившегося в Новосибирске были задержаны двое жителей Омска, которые перед взрывом ходили по квартирам и навязывали жильцам услуги по замене газового оборудования.
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