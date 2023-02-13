Травников: число жертв взрыва газа в Новосибирске выросло до 14

Фото Сиб.фм

В Новосибирске 14 человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме на Линейной, 39.

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске увеличилось до 14 человек. Об этом губернатор области Андрей Травников сообщил в ходе заседания правительства 13 февраля.

"Еще раз слова соболезнования всем родным и близким", — сказал губернатор.

Данные о 14-м погибшем в результате взрыва появились в ходе осмотра найденных при разборе завалов останков.

Как ранее писал Сиб.фм, взрыв в жилом доме на улице Линейной, 39 произошел 9 февраля. После трагедии в Новосибирске объявили День траура.

13 февраля в Новосибирске простились с погибшими в результате взрыва газа 31-летней женщиной и ее 2-летней дочерью.