В Новосибирске простились с погибшими при взрыве газа матерью и 2-летней дочерью

Фото Сиб.фм

В понедельник, 13 февраля, в Новосибирске простились с погибшими при взрыве газа 31-летней женщиной и ее 2-летней дочерью.

В Новосибирске 13 января простились с погибшими в результате взрыва газа 31-летней Надеждой Б. и ее 2-летней дочерью. Жертвы трагедии находились в белых закрытых гробах.

Прощание проходило в похоронном доме "Некрополь".

"Проводить погибших в последний путь пришло очень много людей. По ощущениям, около 100 человек. Священник провел отпевание погибших", — рассказал находящийся на месте журналист Сиб.фм.

По его словам, родственники и друзья семьи принесли много цветов и игрушек.

"Цветы и детские игрушки кладут прямо на гробы", — уточнил корреспондент.

Пришедшие на похороны не сдерживают слез. Тяжелее остальных утрату переносит супруг погибшей. Мужчина рыдал над гробами, кричал: "За что?".

В день трагедии, 9 февраля, у сибирячки был день рождения. Глава семейства выжил.

Как ранее писал Сиб.фм, взрыв в пятиэтажке на Линейной, 39 произошел 9 февраля. В результате ЧП погибли 14 человек.

Напомним, после взрыва у дома на Линейной в Новосибирске образовался стихийный мемориал.