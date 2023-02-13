Полиция Новосибирска ищет избивших 13-летнего ребёнка подростков

Фото: t.me/breakingmash
В Новосибирске произошла драка, в которой пострадал школьник.
Полиция в Новосибирске начала проверку после драки с участием подростков, которые избили сверстника. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash в понедельник, 13 февраля.
Потасовка произошла в Октябрьском районе. Предположительно, несколько школьник повалили сверстника на землю и начали пинать его ногами. Как сообщают в СМИ, причиной конфликта могла стать ссора в соцсетях.
В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что уже начали поиск участников драки.
«В настоящее время заявлений и обращений, а также сообщений из медицинского учреждения по данному факту в полицию не поступало. Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. Устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства произошедшего», — проинформировали в ведомстве.
Напомним, ранее депутат после драки с молодёжью под Новосибирском попал в больницу.
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