Полиция Новосибирска ищет избивших 13-летнего ребёнка подростков

Фото: t.me/breakingmash

В Новосибирске произошла драка, в которой пострадал школьник.

Полиция в Новосибирске начала проверку после драки с участием подростков, которые избили сверстника. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash в понедельник, 13 февраля.

Потасовка произошла в Октябрьском районе. Предположительно, несколько школьник повалили сверстника на землю и начали пинать его ногами. Как сообщают в СМИ, причиной конфликта могла стать ссора в соцсетях.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что уже начали поиск участников драки.

«‎В настоящее время заявлений и обращений, а также сообщений из медицинского учреждения по данному факту в полицию не поступало. Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. Устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства произошедшего»‎, — проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее депутат после драки с молодёжью под Новосибирском попал в больницу.