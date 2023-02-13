Раскрыты подробности падения школьницы с 8 этажа в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Ранее в Новосибирске 13-летняя школьница выжила после падения с балкона.

Школьница, выпавшая с балкона на 8 этаже дома в Советском районе, воспитывается в благополучной семье. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, ранее ребёнок не оказывался в поле зрения полиции, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

«Вопросом будут заниматься сотрудники подразделения комиссии по делам несовершеннолетних», — уточнили в органах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске, в среду 8 февраля, на улице Экваторной выпала из окна балкона 13 летняя девочка. По данным районного отдела ГО и ЧС, 13-летняя девочка смогла выжить благодаря сугробам под окнами дома. Однако, травмы ребенок получила серьезные. Его госпитализировали со сломанным бедром, черепно-мозговой травмой и ушибами внутренних органов.

Как ранее писал Сиб.фм, в центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты.