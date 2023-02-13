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В Новосибирске пассажиры не смогли улететь на Алтай с купленными билетами

Фото В Новосибирске пассажиры не смогли улететь на Алтай с купленными билетами
Фото В Новосибирске пассажиры не смогли улететь на Алтай с купленными билетами

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске проводится проверка из-за отказа в перелёте нескольким пассажирам.

Пассажиры рейса Новосибирск — Горно-Алтайск не смогли вылететь из аэропорта Толмачёво, несмотря на наличие билетов. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Надзорный орган начал проверку.

Как уточнили в прокуратуре, рейс был запланирован на 10 февраля. Шесть пассажиров получили отказ в перелёте из-за опоздания на рейс.

«По данному факту Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг», — сообщили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 31 января в Новосибирске пассажиры заявили об отказе в посадке на рейс до Санкт-Петербурга, который должен был отправиться из Толмачёво.

Кроме того, тогда же Толмачёво два рейса, которые должны были вылететь поздним вечером 30 января, задержались на длительный срок. Оба рейса должна была провести авиакомпания «Якутия». Самолёты направлялись в Сочи и в Якутск.

Напомним, ранее авиадебоширов сняли с самолёта из Новосибирска в Нерюнгри.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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