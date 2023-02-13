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В Новосибирске после гибели рабочего на стройке нового ЛДС заключили мировое соглашение

Фото В Новосибирске после гибели рабочего на стройке нового ЛДС заключили мировое соглашение
Фото В Новосибирске после гибели рабочего на стройке нового ЛДС заключили мировое соглашение

Фото: правительство НСО

Между матерью погибшего и подрядчиком заключено мировое соглашение после несчастного случая на строительстве нового ЛДС в Новосибирске.

Мировое соглашение заключили между ООО «Техноком» и матерью рабочего, который погиб в ходе строительства нового ледового дворца спорта в Новосибирске. Об этом сообщили в Кировском районном суде.

Инцидент произошёл 10 сентября прошлого года. Рабочий занимался монтажом на ЛДС и упал с высоты около 10 метров. Пострадавший приземлился на бетонное покрытие и погиб на месте от полученных травм.

«В ходе судебного разбирательства между истцом – матерью погибшего и ответчиком ООО "Техноком" заключено мировое соглашение, согласно которому работодатель ООО "Техноком" признал факт наличия трудовых отношений, в установленные сроки принял на себя обязательство произвести расследование несчастного случая на производстве и выплатить денежные средства в размере 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда за нарушение трудового законодательства», — сообщили в суде.

Это не первый несчастный случай, приведший к гибели работников в ходе строительства ЛДС. 25 октября на стройке ледового дворца спорта в Новосибирске 43-летний рабочий упал в вентиляционную шахту и разбился насмерть. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 20-летний рабочий погиб при падении с 13 этажа на стройке.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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