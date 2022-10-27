В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке ЛДС

Фото очевидца из архива Сиб.фм

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке ЛДС в Новосибирске.

25 октября на стройке ледового дворца спорта в Новосибирске 43-летний рабочий упал в вентиляционную шахту и разбился насмерть. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером во вторник, 25 октября. О падении мужчины сообщили спасателям. МЧС и скорая прибыли через несколько минут, но спасти мужчину не удалось.

Гибель рабочего проверил Следственный отдел по Кировскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. По результатам проверки возбудили уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента и собирают доказательства для передачи уголовного дела в суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 20-летний рабочий погиб при падении с 13 этажа на стройке.