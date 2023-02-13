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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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В Новосибирске шесть пострадавших остаются в больницах после взрыва газа

Фото В Новосибирске шесть пострадавших остаются в больницах после взрыва газа
Фото В Новосибирске шесть пострадавших остаются в больницах после взрыва газа

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Шесть человек остаются под наблюдением врачей после взрыва газа в Новосибирске.

В больницах Новосибирска после взрыва газа на Линейной улице находятся шесть человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

У госпитализированных наблюдается положительная динамика, троих из них планируют перевести из реанимации в профильные отделения. Остальные трое находятся на амбулаторном лечении.

Пострадавшие находятся в Горбольнице № 1, больнице № 4, Областной клинической больнице и НИИТО.

Сегодня в Новосибирске увеличилось число погибших до 14 человек на Линейной, 39. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в ходе оперативного совещания 13 февраля.

Напомним, 13 февраля в Новосибирске похоронят погибших при взрыве дома мать и 2-летнюю дочь.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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