В Новосибирске жители пожаловались на кучи мусора в центре города

Фото: АСТ-54, мэрия Новосибирска

В мэрии Новосибирска ответили на претензии жителей города на кучи мусора.

Новосибирцы заявили о кучах мусора в центре города. Фотографии опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Горожане пожаловались на скопления отходов на Советской, Линейной, Коммунистической и Красном проспекте.

Жители Новосибирска связали проблемы со сменой регионального оператора по вывозу бытовых отходов.

Однако в мэрии Новосибирска опровергли заявления горожан. В администрации сообщили, что о нового оператора МУП «Спецавтохозяйство» достаточно ресурсов для вывоза отходов.

«Мы приступили к вывозу твердых коммунальных отходов с 11 февраля текущего года. Если говорить про Центральный район города, то ранее он обслуживался «Экологией-Новосибирск» собственными силами. Сегодня лично проехал по площадкам, указанным в публикации, они чистые», — прокомментировал директор МУП «САХ» Андрей Зыков.

Вывозом мусора в Новосибирске занимаются 130 единиц спецтехники, в том числе 6 машин в Центральном районе.

Напомним, в Новосибирске с 11 февраля региональным оператором стало МУП «Спецавтохозяйство».