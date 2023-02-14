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Несколько человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в Новосибирске

Фото Несколько человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в Новосибирске
Фото Несколько человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Не всех жильцов дома на Линейной улице в Новосибирске удалось найти после взрыва.

Несколько жильцов дома №39 на Линейной улице числятся пропавшими без вести после взрыва. Об этом сообщили в ходе оперативного совещания в мэрии во втоник, 14 февраля.

«В случае, если гражданин самостоятельно не обратился в организованный пункт работы с пострадавшими, а такие еще есть, специалисты администрации проводят работу через старшего по дому, через территориальную информационную системы на базе дома. Есть пропавшие без вести», — отметили в мэрии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что около 10 млн рублей выделили на выплаты жильцам дома №39 на Линейной улице, где утром 9 февраля произошёл взрыв газа. По данным начальника департамента по социальной политике Ольги Незамаевой, фактически в доме жили 166 человек, при этом прописаны были 118. Среди них 22 ребёнка. в доме были прописаны 118 человек. Все собственники получили по 100 тысяч рублей, включая остальных жильцов, которым выплатили по 32 тысячи.

Кроме того, уполномоченные органы завершили восстановление документов всех жильцов. Сейчас жильцы пострадавшего дома находятся в гостиницах, маневренном фонде, некоторые переехали к родственникам.

Напомним, в Новосибирске адвокат обвиняемой по делу о взрыве газа Ирины Урбах будет обжаловать арест.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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