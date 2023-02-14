Новосибирцев в конце февраля ждет плюсовая температура

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В Новосибирске к концу февраля потеплеет до +1 градуса.

В Новосибирске к 18 февраля уйдут морозы и потеплеет до -6 градусов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Погоды". Потепление будет сопровождаться сильными ветрами.

По данным сервиса "gismeteo", на следующей неделе прогнозируется потепление до -5 градусов, а в воскресенье, 26 февраля обещают плюсовую температуру до +1 градуса.

Потепление будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 20-22 метров в секунду.

Напомним, синоптики обещают теплый март 2023 года в Новосибирске.