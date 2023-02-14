Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирцев в конце февраля ждет плюсовая температура

Фото Новосибирцев в конце февраля ждет плюсовая температура
Фото Новосибирцев в конце февраля ждет плюсовая температура

Фото: freepik

В Новосибирске к концу февраля потеплеет до +1 градуса.

В Новосибирске к 18 февраля уйдут морозы и потеплеет до -6 градусов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Погоды". Потепление будет сопровождаться сильными ветрами.

По данным сервиса "gismeteo", на следующей неделе прогнозируется потепление до -5 градусов, а в воскресенье, 26 февраля обещают плюсовую температуру до +1 градуса.

Потепление будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 20-22 метров в секунду.

Напомним, синоптики обещают теплый март 2023 года в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22018
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21052
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13155
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8514
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8030
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
7895
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7851
Два этих знака Зодиака женятся один раз: как определить самого верного мужчину