Новый проект по реабилитации пострадавших участников СВО разработан в Новосибирской области

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Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» разработан в Новосибирской области. С помощью сертификата участники СВО, получившие ранения или травмы, смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию. Заявления на сертификат будут приниматься в отделах соцобслуживания, МФЦ и на Госуслугах.

Вопросы организации системы комплексной реабилитации участников СВО, технические аспекты реализации реабилитационного сертификата и другие темы рассмотрены 14 февраля на заседании межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам организации мероприятий комплексной реабилитации лиц, пострадавших в ходе СВО, которое провел заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. Он подчеркнул, что губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» поможет воинам вернуться к полноценной мирной жизни.

«Индивидуальная программа составляется с учётом потребностей конкретного участника СВО и включает социальную реабилитацию, психологическое сопровождение, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия, оказание содействия в трудоустройстве вернувшихся бойцов. Проект носит межведомственный характер. Активное участие в нём принимают и общественные организации региона», — отметил Сергей Нелюбов.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарёва подчеркнула, что главная цель поекта — это социализация вернувшегося участника СВО в общество путём комплексной реабилитации, восстановления его социального статуса и достижения им материальной независимости. А сертификат — это единый инструмент для достижения такой цели.

Заявления на получение сертификата будут принимать в отделах социального обслуживания и МФЦ, а также на портале «Госуслуги». Анализ анкеты-опросника, которая будет прилагаться к заявлению, позволит проработать подробный маршрут реабилитации для каждого обратившегося. Он включит в себя предоставление материальной помощи, санаторного лечения, направление на переобучение или повышение квалификации, обеспечение доступа к спортивным объектам, посещение концертных программ и спектаклей.

Проект стартует 1 марта 2023 года. Воспользоваться сертификатом можно в течение года.

Сопровождать получателя сертификата на всех этапах реабилитационного маршрута будут специалисты комплексного центра социального обслуживания населения по месту жительства.