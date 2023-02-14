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общество

Новым генеральным директором СГК назначен Максим Басов

Фото Новым генеральным директором СГК назначен Максим Басов
Фото Новым генеральным директором СГК назначен Максим Басов

Фото: СГК

Назначен новый генеральный директор «Сибирской генерирующей компании».

Новым генеральным директором ООО «Сибирская генерирующая компания» 14 февраля назначили Максима Басова. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СГК.

Басов будет совмещать должности руководителя СГК и генерального директора СУЭК.

«Перед компанией в этом году стоят сложные задачи, поэтому я решил лично помочь СГК выйти на новый уровень развития. Помимо работы над важными стратегическими целями, мы продолжим проекты по модернизации электростанций и по повышению качества и надёжности теплоснабжения в крупных сибирских городах», — заявил Максим Басов.

Ранее СГК возглавлял Степан Солженицын. Теперь он переходит на должность председателя совета директоров и сосредоточится на стратегических вопросах развития энергетических активов, добавили в компании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что руководитель филиала СГК в Новосибирске Андрей Колмаков покинул пост. Его должность впоследствии занял Андрей Аплошкин.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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