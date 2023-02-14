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Под Новосибирском проверят птицефабрику после жалоб на вонь в Кольцово

Фото Под Новосибирском проверят птицефабрику после жалоб на вонь в Кольцово
Фото Под Новосибирском проверят птицефабрику после жалоб на вонь в Кольцово

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Жители Кольцово пожаловались на резкий запах в районе птицефабрики.

В Новосибирской области жители рабочего посёлка Кольцово пожаловались на неприятный запах. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин. По его словам, одно из местных предприятий на фоне жалоб ожидает проверка.

«Поступают обращения с жалобами на специфический запах в Кольцово. На этой неделе начнутся выездные проверки птицефабрики. По результатам внеплановых проверок министерством будут приняты предусмотренные законодательством меры. Также опубликуем результаты», — уточнил министр.

Ранее сотрудник Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова рассказал, почему в Новосибирске и других мегаполисах не могут победить вонь.

«Проблема решается непросто во многом из-за того, что нет нормативов на запах. Нет нормативов, чтобы определить, чем пахнет – вином, сыром или навозом. Есть нормативы только на определённые вещества», – заявил Сергей Морозов.

Ранее в Новосибирске нашли улицу с самым грязным воздухом. К слову, из-за грязного воздуха страдает и здоровье новосибирцев – недавно люди пожаловались, что у них стремительно развиваются аллергия и астма.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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