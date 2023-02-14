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общество

Сибирский банк заключил соглашение о волонтерской деятельности с крупной компанией

Фото Сибирский банк заключил соглашение о волонтерской деятельности с крупной компанией
Фото Сибирский банк заключил соглашение о волонтерской деятельности с крупной компанией

Фото: pixabay.com

Сбер и РЖД подписали соглашение о совместной деятельности в области ESG.

Соглашение касается волонтерских, экологических и социальных проектов — в качестве подписантов выступили председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев и заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Александр Теслевич.

Одним из самых ярких примеров планируемых на 2023 год мероприятий — организация культурного досуга для воспитанников центров помощи детям. Кроме того, в перспективе у волонтеров обеих организаций большое количество экологических инициатив, занятий по финансовой грамотности и иных социальных практик.

«ESG-направления — важная часть деятельности банка, ведь за любыми бизнес-показателями стоят люди и мир, в котором мы живем. Для нас ценно, когда нашими партнерами в социальных инициативах становятся крупные компании. Наше сотрудничество началось задолго до сегодня — за плечами наших волонтеров уже немало совместных проектов, но подписанное соглашение позволит сделать эти проекты крупнее и тиражировать их на гораздо большее количество сотрудников», — комментирует Дмитрий Солнцев.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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