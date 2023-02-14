В Новосибирске на День всех влюблённых мужчины дарят вторым половинкам вибраторы

Фото: Оксана Смирнова/ МК в Новосибирске

В новосибирских секс-шопах накануне и в День всех влюблённых наблюдается ажиотаж: спросом пользуются вибраторы, смазки и игрушки на дистанционном управлении.

В эти дни в секс-шопы чаще всего заглядывают мужчины 30+. Некоторые из них тратят до 20 тысяч рублей на подарок своей любимой. Многие из них перед этим сами тестируют вибратор.

Наибольшим спросом к празднику, как и в остальные дни, пользуются вибраторы и вакуумные стимуляторы. Мужчины часто интересуются также анальными пробками.

"Костюмы для ролевых игр и наборы для БДСМ — кожаные наручники и маски берут процентов 5-10 покупателей. Причем иногда не столько для себя, а для фотосессий", – рассказал продавец одного из секс-шопа корреспонденту «МК в Новосибирске».

Мужчины постарше любят в постели и поесть: в подарок женщине приобретают съедобные масла со вкусами разных фруктов и лесных ягод. С такой приправой любимую во время постельных игр можно смело облизать. Берут солидные клиенты афродизиаки и другие повышающие потенцию травяные наборы. Впрочем, средний подарок находится в диапазоне 2-5 тысяч рублей.

"В основном презервативы берут, самый ходовой товар — с усиками, пупырышками, ребристые, кольцевые. Есть модель черного цвета, тоже берут",

– констатируют секс-шоперы.

Меньшим спросом пользуются костюмы медсестёр и т.д. Появились и новинки: игры для выполнения тех или иных заданий. Всё это чаще всего подходит молодёжи.

"Те, кто давно уже вместе — им интересны игрушки на дистанционном управлении, те кто только начинают отношения часто интересуются разными смазками и презервативами. Суммы на подарок у всех выходят разные. Есть наборы за 1200, а вот сегодня, например, бокс за 20 тысяч собрали. В числе люкс товаров — парные вибраторы, сатисфайеры, секс-игрушки на пульте", – похвастался продавец успешной продажей.

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