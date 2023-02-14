В Новосибирске на Красина произошло массовое ДТП

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Четыре автомобиля столкнулись в Новосибирске.

Массовое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла вечером во вторник, 14 февраля.

По словам очевидцев, на улице Красина столкнулись четыре седана — Toyota Camry, Nissan Teana, «ВАЗ 2107» и Nissan Primera. О пострадавших не сообщается.

Накануне, 13 февраля, в Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля, на месте аварии образовалась пробка. ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого, столкнулись две «ГАЗели» и автобус. Сообщается, что автомобили перегородили движение по Учительской улице.

Напомним, ранее в Новосибирске на Большевистской Toyota перевернулась после ДТП.