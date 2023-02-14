В Омске будут судить жителя НСО за оскорбление и нападение на полицию на вокзале

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Житель Новосибирской области оскорбил сотрудников омской полиции на вокзале.

В Омске пройдёт суд над жителем Барабинска Новосибирской области за публичное оскорбление и угрозу применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, сибиряк в декабре 2022 года находился на железнодорожном вокзале «Омск-Пассажирский» в нетрезвом виде. Там он оскорбил двух сотрудников полиции, которые прибыли, чтобы успокоить его. При задержании мужчина сопротивлялся, из-за чего ударил кулаком по лицу одного из сотрудников правоохранительных органов.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Омска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирском аэропорту Толмачёво с самолёта сняли авиадебоширов, которые устроили конфликт на борту.